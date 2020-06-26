На Сумщине в ДТП погибла женщина

Правоохранители предварительно установили, что 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время движения не придерживался безопасной скорости и не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел в кювет. От полученных травм на месте происшествия погибла 64-летняя пассажирка ВАЗа. Сам водитель и другой его 39-летний пассажир получили незначительные повреждения.
Полицейские проверяют водителя на наличие алкоголя в крови. У мужчины отобраны образцы крови для проведения соответствующих анализов.
Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз с целью объективного установления причин и деталей аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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