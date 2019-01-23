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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кролевецкий КХП вернули в госсобственность

На Сумщине восстановлено полный контроль государства над целостным имущественным комплексом Кролевецкого КХП стоимостью почти 65 млн грн.

Благодаря принятым прокуратурой Сумской области мерам восстановлен полный контроль государства над целостным имущественным комплексом Кролевецкого комбината хлебопродуктов площадью более 54 тыс. кв м и стоимостью почти 65 млн грн, который имеет стратегическое значение для государства.

Ранее было установлено, что в 2016 году Кролевецкий комбинат хлебопродуктов, который не подлежал приватизации и должен был остаться в государственной собственности, в нарушение требований законодательства приобрел статус частного имущества. С целью защиты интересов государства прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с соответствующим иском. В результате судебного разбирательства отчуждения комплекса признано незаконным.

Во исполнение решения суда в конце июля 2020 года государственная регистрация за акционерным обществом имущественных прав на Кролевецкий комбинат хлебопродуктов отменена, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Экономика Кролевецкий КХП
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