Кролевецкий КХП вернули в госсобственность

Благодаря принятым прокуратурой Сумской области мерам восстановлен полный контроль государства над целостным имущественным комплексом Кролевецкого комбината хлебопродуктов площадью более 54 тыс. кв м и стоимостью почти 65 млн грн, который имеет стратегическое значение для государства.
Ранее было установлено, что в 2016 году Кролевецкий комбинат хлебопродуктов, который не подлежал приватизации и должен был остаться в государственной собственности, в нарушение требований законодательства приобрел статус частного имущества. С целью защиты интересов государства прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с соответствующим иском. В результате судебного разбирательства отчуждения комплекса признано незаконным.
Во исполнение решения суда в конце июля 2020 года государственная регистрация за акционерным обществом имущественных прав на Кролевецкий комбинат хлебопродуктов отменена, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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