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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30197

В Сумах на самоизоляции 169 человек, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 89 человек, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 2581 человек, прибывший из-за границы, у 2412 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 169 человека.

Общество Самоизоляция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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