В Сумах на самоизоляции 169 человек, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 89 человек, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 2581 человек, прибывший из-за границы, у 2412 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 169 человека.