Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19234

Поступили средства для оказания помощи на детей физическими лицами-предпринимателями Сумщины

Поступил первый транш августа для выплаты пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группы плательщиков единого налога.

По информации областного Департамента социальной защиты населения, средства в сумме 6,3 млн грн направлены на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям Сумщины за счет средств, выделенных из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID- 19 вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Напомним: такие выплаты осуществляются во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 29.04.2020 № 330 «О выделении средств для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога».

Экономика
view counter

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса
Сегодня 09:36
В Сумах снова перекроют перекресток Лушпы-Харьковская-Прокофьева (маршруты общественного транспорта)
07.08.2020 15:48
«Food Centre - Sumy» съездил в Киев и потерял вратаря
Сегодня 12:14
200 тысяч гривен потерял житель Кролевца, пытаясь приобрести через интернет автомобиль
Сегодня 12:00
Поступили средства для оказания помощи на детей физическими лицами-предпринимателями Сумщины
Сегодня 11:19
В Сумах ограничат въезд на тротуар возле входа в городской парк
Сегодня 10:42
В Сумах на самоизоляции 169 человек, вернувшихся из-за границы
Сегодня 10:30
Кролевецкий КХП вернули в госсобственность
Сегодня 10:23
Экс-главу Шосткинской райгосадминистрации пристроили в мэрии
Сегодня 10:14
В Сумах в этом году на полтысячи школьников больше
Сегодня 10:08
За неделю на Сумщине зарегистрировано 215 ЧП
Сегодня 09:57
Мэр Сум заставляет подчиненных думать
Сегодня 09:54
view counter

Статьи

До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.