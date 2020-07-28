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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00339

200 тысяч гривен потерял житель Кролевца, пытаясь приобрести через интернет автомобиль

По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство и ведут поиски афериста.

В Кролевецкое отделение полиции обратился житель райцентра. Мужчина рассказал, что в сети Интернет нашел объявление о продаже авто. Предложение сразу его заинтересовало, так как машина была в хорошем состоянии и недорого стоила. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и обсудил с продавцом детали будущего соглашения. В ходе беседы продавец объяснил, что автомобиль находится за рубежом. Поэтому, для оформления всех необходимых документов и для ввоза на территорию Украины, необходимо перечислить авансом определенную сумму. На что покупатель согласился, перечислив деньги на счет, продиктованный собеседником. Однако его ожидания так и не оправдались - в течение месяца продавец так и не вышел на связь, а все попытки связаться с ним оказались напрасными.

Поняв, что стал жертвой аферистов, кролевчанин вынужден был обратиться за помощью в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.

Полиция обращается к гражданам с предостережением быть внимательными при покупках через Интернет. Предоплату за товар можно вносить только проверенным продавцам. Если же продавец вам не известен, оплачивайте покупки только после их получения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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