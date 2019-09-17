Фотографів Сумщини запрошують взяти участь у міжнародному конкурсі 3 1 по 30 вересня відбудеться найбільший у світі міжнародний фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки. Завантажте фотографії, допоможіть Вікіпедії та змагайтеся за призи!

Метою проекту є зібрати світлини всіх пам'яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року вже понад 20 країн світу заявили своє бажання провести конкурс. В Україні конкурс пройде вже дев'ятий рік поспіль. Конкурсний список складається з 89 тисяч пам'яток історико-культурної спадщини усіх областей України, в тому числі й з Криму. У попередні роки понад 2700 учасників завантажили понад 280 тисяч світлин майже 35 тис. об’єктів культурної спадщини – культових споруд, будинків. палаців. Проте більша частина культурної спадщини України все ще не має своїх світлин у Вікіпедії. Конкурс має на меті це виправити. Запрошуємо всіх долучатися до конкурсу, завантажувати фотографії, показати унікальність iсторико-культурних об’єктів свого краю та привернути увагу до стану їхнього збереження.

Участь у конкурсі можуть узяти всі охочі. Для цього протягом вересня слід завантажувати на Вiкісховище світлини власного авторства із конкурсних списків. Фотографії можуть бути зроблені в будь-який період часу; головне, щоб це були власні роботи. Також можна вантажити відеоматеріали, де зображені пам'ятки.

Переможці конкурсу отримають цінні призи. Призовий фонд буле розподілений між авторами найкращих фотографій конкурсу загалом, авторами найкращих фото кожного регіону, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток в Україні та кожному регіоні та переможцями спецномінацій.

Окремою номінацією відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Десять найкращих світлин культурної спадщини України змагатимуться на міжнародному рівні.

Як взяти участь, дивіться на сайті конкурсу: http://wlm.org.ua/participation

Детальніше із регламентом конкурсу можна ознайомитися за лінком: http://wlm.org.ua/rules

Сторінка конкурсу у Фейсбук: https://www.facebook.com/wlmua/

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертайтеся до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua