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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29440

На Сумщине полиция задержала трех воров-подростков

Трое подростков, повредив защитные ролеты, пытались проникнуть в торговый киоск.

Около четырех утра на пульт управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из торговых киосков Шостки. За считанные минуты группа реагирования полиции охраны уже была у охраняемого объекта.

Как выяснили стражи правопорядка, виновниками вызова стали трое местных подростков в возрасте 16-ти, 15-ти и 13-ти лет. Ребята признались, что пытались обокрасть торговый киоск: повредили защитные ролеты, открыли окошко в помещение и забрали оттуда кассовый аппарат стоимостью 7000 гривен. В дальнейшем планировали помочь самому младшему из их компании проникнуть внутрь торговой точки через окошко, чтобы оттуда он подавал им товар. Однако оперативность полицейских помешала их планам.

Злоумышленники, увидев машину правоохранителей, пытались убежать, но тщетно. Полицейские изъяли у них похищенный кассовый аппарат, а самих подростков задержали и доставили в Шосткинский отдел полиции.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках устанавливают причины и обстоятельства такого поведения несовершеннолетних.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой контролировать поведение и поступки своих детей, особенно когда они не заняты учебным процессом, интересоваться их друзьями и досугом вне круга семьи, сообщает управление полиции охраны в Сумской области.

Право Кража
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