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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32580

Сумщина не готова к ослаблению карантина

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, критериям для ослабления карантина не соответствуют девять регионов:

- Волынская область (выявление 15,68%);

- Житомирская область (выявление 12,28%);

- Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);

- Львовская область (загруженность коек 52,48%);

- Одесская область (динамика 18,55%);

- Ривненская область (выявление 15,98%);

- Сумская область (динамика 40,56%);

- Харьковская область (выявление 15,08%);

- Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).

В Минздраве добавили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе, пишет Суспільне.

Общество Карантин
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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