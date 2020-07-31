Сумщина не готова к ослаблению карантина

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, критериям для ослабления карантина не соответствуют девять регионов:
- Волынская область (выявление 15,68%);
- Житомирская область (выявление 12,28%);
- Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);
- Львовская область (загруженность коек 52,48%);
- Одесская область (динамика 18,55%);
- Ривненская область (выявление 15,98%);
- Сумская область (динамика 40,56%);
- Харьковская область (выявление 15,08%);
- Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).
В Минздраве добавили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе, пишет Суспільне.
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