Сумщина не готова к ослаблению карантина По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, критериям для ослабления карантина не соответствуют девять регионов:

- Волынская область (выявление 15,68%);

- Житомирская область (выявление 12,28%);

- Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);

- Львовская область (загруженность коек 52,48%);

- Одесская область (динамика 18,55%);

- Ривненская область (выявление 15,98%);

- Сумская область (динамика 40,56%);

- Харьковская область (выявление 15,08%);

- Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).

В Минздраве добавили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе, пишет Суспільне.