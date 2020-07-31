На водоемах Сумщины в течение недели погибли 4 человека Несмотря на то, что лето уже подходит к концу, это не влияет на количество отдыхающих на водоемах.

К сожалению, не все поняли, что поведение на воде требует крайней осторожности. Как следствие - на водных объектах области в течение недели погибли 4 человека, из них 2 - в течение последних суток.

9 августа в г. Сумі в районе ул. Прокофьева местные жители подняли из р. Псел тело мужчины. В этот же день в с. Чаплищи Путивльского района работниками областной спасательно-водолазной службы было поднят из р. Сейм тело мужчины, 1988 г.р. Обстоятельства данных случаев выясняли правоохранители.

Всего в текущем году на водоемах Сумщины погибло 45 человек, из них 35 человек с начала июня, среди них двое детей. Чтобы предотвратить трагические случаи, надо помнить, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. От ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление ДСНС Украины в Сумской области.