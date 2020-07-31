В Сумах будут ремонтировать уже 18 лет как аварийный мост На аппаратном совещании в мэрии 10 августа директор департамента инфраструктуры Александр Журба заявил, что проект ремонта моста между ул. Бандеры и Белопольским шоссе уже откорректировали.

- Сегодня он проходит экспертизу, которая на этой неделе должна быть завершена, - поведал он.

- На следующей неделе вы должны уже доложить о сроках начала работ, - дал поручение мэр Александр Лысенко.

Напомним, что еще в 2016 году директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера называл именно этот путепровод бомбой замедленного действия. Так как в аварийном состоянии уже на тот момент он был не менее 18 лет, на нем полностью износилась бетонная часть, и не только. Чтобы отремонтировать его, департамент инфраструктуры города в этом году просил выделить 7 млн. грн.