Как будут ехать сумские маршрутки в объезд перекрестка Харьковская- СКД 11-12 августа планируется новое изменение маршрутов частного общественного транспорта в связи с перекрытием для ремонт перекрестка Харьковская- СКД.

МАРШРУТЫ

объезда во время перекрытия ул. Харьковской 11.08. - 12.08.

• Маршрут №2 -Прокофьева- пр-т М. Лушпы далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №4 – Химгородок - Харьковская - С. Табалы - Пришибская площадь - Прокофьева – Харьковская - далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №5 - Химгородок - Харьковская - С. Табалы - Пришибская площадь - Прокофьева - Харьковская далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №6 - Химгородок - Линейная - Героев Крут - Леваневского - Металлургов - далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №7 - Химгородок - Линейная - Героев Крут - далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут № 8 - Харьковская - Линейная - Героев Крут - пр-т М. Лушпы - Харьковская - далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №21 - Прокофьева - пр-т М. Лушпы - дальше по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №22 - пр-т Шевченко - Харьковская - пр-т М. Лушпы - Героев Крут - Линейная - Химгородок и обратно;

• Маршрут №26 - Петропавловская – Прокофьева - Пришибская площадь - С.Табалы - Харьковская - до конечной и обратно;

• Маршрут №51 - из Песчаного до рынка - Харьковская – Прокофьева – дальше по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №52 - по маршруту Прокофьева - Харьковская - дальше по маршруту;

• Маршрут №54 - Химгородок - Харьковская - С. Табалы - Пришибская площадь - Прокофьева - Харьковская - далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №56 - Химгородок - Харьковская - С. Табалы - Пришибская площадь – Прокофьева - Харьковская - далее по маршруту и в обратном направлении;

• Маршрут №17А - Химгородок - Харьковская - С. Табалы - Пришибская площадь - Прокофьева далее по маршруту и в обратном направлении.