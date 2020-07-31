На Сумщині поліція розшукує безвісті зниклу Олену Насальську (ФОТО)

На вигляд розшукуваній жінці 47-52 роки, зростом 175 см, середньої статури. Має коротке темне волосся та карі очі.

На розшук безвісті зниклої зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою жінки розіслане у всі відділи та відділення поліції області.

Поліція закликає всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Олени Насальської, прохання повідомити до Шосткинського відділу поліції за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області