В Сумах настраивают фонтан на Добровольной Сегодня специалисты КП «Горсвет» настраивают фонтан на Добровольной.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор общественного бюджета от мэрии Андрей Моша.

«Общими усилиями. Сегодня специалисты «Горсвета» настраивают фонтан на Добровольной. Планируется, что будет работать он пока с пятницы по воскресенье с 8:00 до 22:00 в автоматическом режиме. Высота струй - до 4 метров, подсветка - цветная.

Теперь экзамен громаде на самосознание, чтобы фонтан радовал длительное время...», - написал он.

Напомним: фонтан построили в 2018 году, однако затем два года подряд забывали выделить деньги из бюджета на его функционирование.