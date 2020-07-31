Со вторника в Сумах часть троллейбусов и автобусов поедут по привычным маршрутам

Однако, уже с завтрашнего дня коммунальный транспорт частично возобновит движение по маршрутам:
- троллейбусы №5 и №10А будут курсировать по обычному маршруту, но без соблюдения графиков из-за осложнений дорожного движения,
- троллейбус №7 - по сокращенному маршруту «Центральный рынок - Центролит», разворот будет осуществляться через пер. 9 мая;
- автобус № 58А - через ул. Линейная - ул. Троицкая - ул. Тополянская,
- автобус № 59А - через ул. Линейная - 12й мкрн. - далее по маршруту,
- автобус № 63 - через пл. Пришибская - ул. Прокофьева - ул. Петропавловская - далее по маршруту,
- автобус №67 - через ул. Петропавловская,
Для остального коммунального транспорта актуальными остаются частично измененные схемы маршрутов, разработанных службой движения предприятия.
Изменения временные и актуальны только на период проведения ремонтных работ на указанных участках. Период проведения работ может изменяться и зависит от исполнителя, то есть КП «Дорремстрой». В связи с осложнением движения и частичным изменением маршрутов, коммунальный транспорт будет курсировать без соблюдения графиков.
Отследить передвижения большинства коммунальных маршрутов в режиме on-line можно на сайте КП «Электроавтотранс» или через мобильное приложение.