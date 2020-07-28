Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36594

Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета

9 августа на 73-м году ушел из жизни Владимир Степанович Иваний, кандидат технических наук, профессор кафедры физики и методики обучения физике Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Заслуженный работник образования и науки Украины, отличник образования.

Владимир Иваний родился 24 сентября 1947 года в с. Виноградном Одесской области. В 1964 году окончил среднюю школу, в которой впоследствии работал в должности лаборанта.

В 1970 году окончил Одесский государственный педагогический институте имени К. Д. Ушинского и аспирантуру, а в 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Текстура и анизотропия физических свойств сплавов титана». В 1974 году получил степень кандидата технических наук и был направлен на работу в Сумской государственный педагогический институт имени А. С. Макаренко, где прошел путь от ассистента до ректора.

С 1986 года был первым проректором Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко, а с 1996 года по 2004 год уже университета. В 1996 году ему было присвоено ученое звание профессора.

С 2006 года по 2014 год В. Иваний работал в должности заведующего кафедрой физики Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, по его инициативе на физико-математическом факультете созданы две научно-исследовательские лаборатории и одну из лучших учебных лабораторий оптики и физики твердого тела.

За весомый вклад в развитие науки и общества отмечен многими наградами университета, города, области, Министерства науки и образования Украины.

Общество Владимир Иваний Утрата
view counter

По тематике

Ушел из жизни известный на Сумщине хирург
06.08.2020 15:02

Ушел из жизни известный на Сумщине хирург

Печальную весть на своей странице в Фейсбуке сообщил главный врач Белопольская центральной районной больницы Юрий Мартыненко....

Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха
04.08.2020 11:39

Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха

Сегодня, рано утром 4 августа, на 66-ом году жизни ушел в мир иной, так и не преодолев тяжелой продолжительной болезни,...

Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1
31.07.2020 21:15

Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1

29 июля перестало биться сердце человека, чье имя известно не только педагогам Конотопщины....

У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України
31.07.2020 12:34

У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України

У Сумах, у суботу, 1 серпня, проведуть в останню путь військовослужбовця Володимира Перекрестова, який раптово помер у зоні проведення ООС....

28.07.2020 13:43

Ушел из жизни старейший священник Сумской епархии

28 июля на 93-м году жизни скончался клирик Сумской епархии схиархимандрит Серафим (Михаил Федорович Порублев)....

Новости

Как будут ехать сумские маршрутки в объезд перекрестка Харьковская- СКД
Сегодня 14:42
На Сумщине расширилась география коронавируса
Сегодня 09:36
В Сумах снова перекроют перекресток Лушпы-Харьковская-Прокофьева (маршруты общественного транспорта)
07.08.2020 15:48
Завтра откроют одну часть Харьковской и закроют другую (карта)
Сегодня 17:03
В Конотопе столкнулись внедорожник и маршрутка: трое пострадавших в больнице
Сегодня 16:50
Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета
Сегодня 16:36
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період (відео)
Сегодня 16:18
Со вторника в Сумах часть троллейбусов и автобусов поедут по привычным маршрутам
Сегодня 16:07
В Сумах будут ремонтировать уже 18 лет как аварийный мост
Сегодня 15:40
В Сумах настраивают фонтан на Добровольной
Сегодня 15:09
На Сумщині поліція розшукує безвісті зниклу Олену Насальську (ФОТО)
Сегодня 14:53
В полуфинале чемпионата Украины ФК «Виктория» сыграет дома
Сегодня 14:03
view counter

Статьи

Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
Сегодня 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
Сегодня 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.