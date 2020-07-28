Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета 9 августа на 73-м году ушел из жизни Владимир Степанович Иваний, кандидат технических наук, профессор кафедры физики и методики обучения физике Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Заслуженный работник образования и науки Украины, отличник образования.

Владимир Иваний родился 24 сентября 1947 года в с. Виноградном Одесской области. В 1964 году окончил среднюю школу, в которой впоследствии работал в должности лаборанта.

В 1970 году окончил Одесский государственный педагогический институте имени К. Д. Ушинского и аспирантуру, а в 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Текстура и анизотропия физических свойств сплавов титана». В 1974 году получил степень кандидата технических наук и был направлен на работу в Сумской государственный педагогический институт имени А. С. Макаренко, где прошел путь от ассистента до ректора.

С 1986 года был первым проректором Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко, а с 1996 года по 2004 год уже университета. В 1996 году ему было присвоено ученое звание профессора.

С 2006 года по 2014 год В. Иваний работал в должности заведующего кафедрой физики Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, по его инициативе на физико-математическом факультете созданы две научно-исследовательские лаборатории и одну из лучших учебных лабораторий оптики и физики твердого тела.

За весомый вклад в развитие науки и общества отмечен многими наградами университета, города, области, Министерства науки и образования Украины.