Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета

Владимир Иваний родился 24 сентября 1947 года в с. Виноградном Одесской области. В 1964 году окончил среднюю школу, в которой впоследствии работал в должности лаборанта.
В 1970 году окончил Одесский государственный педагогический институте имени К. Д. Ушинского и аспирантуру, а в 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Текстура и анизотропия физических свойств сплавов титана». В 1974 году получил степень кандидата технических наук и был направлен на работу в Сумской государственный педагогический институт имени А. С. Макаренко, где прошел путь от ассистента до ректора.
С 1986 года был первым проректором Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко, а с 1996 года по 2004 год уже университета. В 1996 году ему было присвоено ученое звание профессора.
С 2006 года по 2014 год В. Иваний работал в должности заведующего кафедрой физики Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, по его инициативе на физико-математическом факультете созданы две научно-исследовательские лаборатории и одну из лучших учебных лабораторий оптики и физики твердого тела.
За весомый вклад в развитие науки и общества отмечен многими наградами университета, города, области, Министерства науки и образования Украины.
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