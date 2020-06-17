В Сумах подумают над ремонтом фонтанов на Харьковской

«Просьба отремонтировать фонтаны на ул. Харьковская и территорию вокруг. Здесь можно создать прекрасное место для отдыха с красивыми дорожками, лавочками, фонтанами и приятным освещением. Вместо этого заброшенные фонтаны, в которые быдло бросает мусор», - писал автор петиции.
Ответ на электронную петицию с опозданием на несколько недель: «Ваша электронная петиция в пределах полномочий рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что расходами бюджета Сумской городской объединенной территориальной громады не предусмотрено проведение работ по ремонту и благоустройству указанных в Вашей петиции объектов.
Учитывая целесообразность и важность этого вопроса, департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета предложение по ремонту указанных Вами фонтанов и благоустройства территорий вокруг них будет подготовлено и предоставлено в профильные депутатские комиссии Сумского городского совета для бюджетного запроса на 2021 год».
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