На Середина-Будщине смягчили карантин Сегодня, 10 августа прошло внеочередное заседание Середина-Будской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главный врач КНП «Середина-Будского центральная районная больница» Виктория Муляр отметила, что на 10.08.2020 зарегистрирован 21 случай заболевания среди жителей Середина-Будского района, из которых выздоровели 6 человек, и в течение последней недели других случаев заболеваемости не выявлено.

В связи со стабилизацией ситуации и в дальнейшем локализации очагов и предупреждения новых случаев заболеваний среди населения района на период действия карантина комиссия приняла следующие решения:

1. Возобновить с 11.08.2020 движение пригородного и междугородного общественного транспорта через населенные пункты Середина-Будского района, по маршрутам: «г. Середина-Буда - с.Журавка», «г. Середина-Буда - с. Нововасилевка», «г. Середина-Буда - с.Пигаревка», «г. Середина-Буда - с.Рожковичи», «Шостка - с.Очкино», «Шостка - с.Нововасилевка», «г. Середина-Буда - Шостка через с. Уралово», а также восстановить движение междугороднего общественного транспорта по маршруту «г. Сумы - пгт Знобь-Новгородское» с конечной остановкой в пгт Знобь-Новгородское.

2. Главному врачу КНП «Середина-Будского центральная районная больница» Муляр В.В возобновить проведение в учреждении профилактических медицинских осмотров населения.

3. С 17.08.2020 возобновить работу учреждений дошкольного образования (детские сады), в связи с чем Ямпольскому межрайонном управлению Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области провести консультации и предоставить разъяснения работникам дошкольных учебных заведений (детских садов) по осуществлению противоэпидемических норм , мероприятий и ограничений и рекомендовать им пройти тестирование методом ИФА.

4. Главам городского, поселкового, сельских советов, органам государственной власти, руководителям учреждений, организаций, предприятий восстановить прием и обслуживание граждан, все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов с обязательным соблюдением дистанции и масочного режима.

5. КНП «Середина-Будская ЦРБ», КНП «Середина-Будская АОПСМ», КНП «Зноб-Новгородская АОПСМ», Ямпольскому межрайонному управлению Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, Середина-Будскому отделению полиции, руководителям учреждений, организаций и предприятий продолжать информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции через местные средства массовой информации, социальные сети, официальные сайты учреждений и собеседования.

6. Главам городского, поселкового, сельских советов усилить контроль за лицами, приезжающими из других городов и стран, постоянно проводить работу по разъяснению среди населения простых правил профилактики COVID-19, а именно необходимости использования масок, которые прикрывают рот и нос, в том числе изготовленных самостоятельно, соблюдения социальной дистанции, необходимости постоянного мытья рук с мылом и использования антисептиков для обработки рук, соблюдения этикета кашля, а при появлении признаков респираторных заболеваний о необходимости обращения по телефону к семейному врачу.

7. Середина-Будскому отделению полиции прекратить выезды мобильной группы к населенным пунктам Зноб-Новгородской ОТГ».