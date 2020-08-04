В Сумах ДТП на Троицкой 10 августа, около 9:20 утра, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Троицкая.

Предварительно инспекторы установили, что 70-летний водитель автомобиля Dacia Logan, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, 22-летний водитель которого двигался по главной дороге. После этого автомобиль Dacia столкнулся еще и с автомобилем BMW под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения. Водитель автомобиля Dacia Logan получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.