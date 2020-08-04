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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:56173

В Сумах ДТП на Троицкой

10 августа, около 9:20 утра, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Троицкая.

Предварительно инспекторы установили, что 70-летний водитель автомобиля Dacia Logan, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, 22-летний водитель которого двигался по главной дороге. После этого автомобиль Dacia столкнулся еще и с автомобилем BMW под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения. Водитель автомобиля Dacia Logan получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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