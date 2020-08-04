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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:56251

В Шостке сбили пьяного пешехода

Происшествие произошло днем в Шостке, по улице Черниговской. Перебегая проезжую часть в неустановленном месте, 36-летний пешеход попал под колеса легковушки.

Вызванные на место происшествия медики «скорой» забрали пострадавшего в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой ноги, ушибы и гематомы. По предварительным данным, пешеход был нетрезв.

Как установили полицейские, за рулем иномарки, совершившего наезд на пешехода, находилась 60-летняя жительница Шостки. По ее словам, она в это время выполняла маневр опережения грузовика, обзор проезжей части для нее был ограничен, а потому появление пешехода справа перед ее автомобилем стало для нее неожиданностью.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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