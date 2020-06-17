Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30207

Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся неможливе через СБУ

Отримала відповідь міської влади онлайн-петиція «Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся».

«Звертаємось до Вас з надією і проханням про створення у будинку за адресою вул. Петропавлівська, 83 (архітектурної пам’ятки місцевого значення), де проживала родина Олександра Олеся (Кандиби) – літературно-мистецького музею з окремою експозицією про життя та творчість класика української літератури, неперевершеного поета-лірика та великого українського патріота О. Олеся і його родини в нашому місті.

«Найбільшим з нині живучих поетів на Україні» називав його у двадцяті роки Михайло Грушевський.

У музеї також можна було б зібрати інформацію про кращих літераторів та митців Сумщини. Особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити творчості літераторів, композиторів та народних майстрів, які на протязі тривалого часу підтримували у Сумах високий рівень культури та створювали високохудожні твори, витвори мистецтва.

Творча громадськість готова допомогти у цій шляхетній справі», - писав автор петиції Ігор Добровольський.

Відповідь на електронну петицію:

«Розглянувши Вашу петицію щодо створення у місті Суми літературно-мистецького музею ім. О. Олеся у будинку по вул. Петропавлівська, 83 повідомляю, що на даний час будівля за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (площею 384,6 кв. м) передана в користування Управлінню Служби безпеки України в Сумській області на підставі договору користування від 01 грудня 2012 року № УМКВк-046.

У зв'язку з вищевикладеним, нажаль, вирішити питання щодо створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся у будинку по вул. Петропавлівська, 83 у м. Суми немає можливості».

Общество Музей Олеся Петиция
view counter

По тематике

В Сумах подумают над ремонтом фонтанов на Харьковской
Сегодня 08:34

В Сумах подумают над ремонтом фонтанов на Харьковской

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт фонтанов и скверов на улице Харьковская»....

В Сумах создали петицию против «Сервисресурса»
19.06.2020 15:53

В Сумах создали петицию против «Сервисресурса»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Проведение повторного конкурса и определения, вместо ООО «СЕРВИСРЕСУРС», нового предприятия для вывоза мусора»....

Сумчане требуют безопасные пешеходные переходы, а не рисунки на асфальте
19.06.2020 08:33

Сумчане требуют безопасные пешеходные переходы, а не рисунки на асфальте

Такая петиция была зарегистрирована в Единой системе местных петиций....

19.06.2020 08:05

В Сумах нет денег на борьбу с клещами

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обработка парков, скверов и лесополос от клещей в г. Сумы, и обязать коммунальные хозяйства проводить...

Городские власти забыли о дороге в центре Сум
17.06.2020 10:23

Городские власти забыли о дороге в центре Сум

Сумчане просят отремонтировать дорожное покрытие на ул. Казацкий Вал в самом центре города....

Новости

На Сумщине плюс 3 случая коронавируса, один летальный
Сегодня 09:58
Как будут ехать сумские маршрутки в объезд перекрестка Харьковская- СКД
Вчера 14:42
На Сумщину едет спикер ВРУ Разумков
Сегодня 14:00
Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості нагороджено золотою медаллю
Сегодня 13:50
В Сумах спасли мужчину, которому стало плохо во время купания (видео)
Сегодня 13:27
На Сумщине взяли под стражу серийных домушников
Сегодня 13:22
З початку року послугами Сумської обласної служби зайнятості скористались 57,5 тис осіб
Сегодня 13:14
Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся неможливе через СБУ
Сегодня 12:30
Тростянчанин стал бронзовым призером соревнований по лыжероллерам
Сегодня 12:00
В Сумах полиция разыскивает псевдоврача, который выманил у пенсионерки тысячу евро
Сегодня 11:39
В Путивльском районе из-за ПДД подрались водитель и пешеход
Сегодня 11:06
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 10:34
view counter

Статьи

Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
Сегодня 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
Вчера 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
Вчера 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.