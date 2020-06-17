Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся неможливе через СБУ Отримала відповідь міської влади онлайн-петиція «Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся».

«Звертаємось до Вас з надією і проханням про створення у будинку за адресою вул. Петропавлівська, 83 (архітектурної пам’ятки місцевого значення), де проживала родина Олександра Олеся (Кандиби) – літературно-мистецького музею з окремою експозицією про життя та творчість класика української літератури, неперевершеного поета-лірика та великого українського патріота О. Олеся і його родини в нашому місті.

«Найбільшим з нині живучих поетів на Україні» називав його у двадцяті роки Михайло Грушевський.

У музеї також можна було б зібрати інформацію про кращих літераторів та митців Сумщини. Особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити творчості літераторів, композиторів та народних майстрів, які на протязі тривалого часу підтримували у Сумах високий рівень культури та створювали високохудожні твори, витвори мистецтва.

Творча громадськість готова допомогти у цій шляхетній справі», - писав автор петиції Ігор Добровольський.

Відповідь на електронну петицію:

«Розглянувши Вашу петицію щодо створення у місті Суми літературно-мистецького музею ім. О. Олеся у будинку по вул. Петропавлівська, 83 повідомляю, що на даний час будівля за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (площею 384,6 кв. м) передана в користування Управлінню Служби безпеки України в Сумській області на підставі договору користування від 01 грудня 2012 року № УМКВк-046.

У зв'язку з вищевикладеним, нажаль, вирішити питання щодо створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся у будинку по вул. Петропавлівська, 83 у м. Суми немає можливості».