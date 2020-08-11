На Сумщине плюс 3 случая коронавируса, один летальный По состоянию на 11 августа в Сумской области 702 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек (Конотоп). Зафиксировали один летальный случай (Ромны).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 417 человек, из них 13 - за минувшие сутки (Конотоп - 3, Конотопский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 4, Роменский р-н - 2, Краснопольский р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 242 случая заболевания (122 человека вылечились), в Сумском районе – 34 (24), г. Ахтырка - 62 (37), г. Конотоп - 40 (27), Конотопский район - 29 (27 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 46 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 27 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 41 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 9 (7), Недригайловский район – 35 (1), г. Ромны – 29 (19, 1 умер), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 9 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (6), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (10), Лебединский район – 1 (0 ), Липоводолинский район – 1 (0 ).