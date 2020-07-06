У кого из сумчан сегодня не будет воды? Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ковпака, 43, ул. Леси Украинки, 6 (замена кранов холодной воды в квартирах), ул. Р. Атаманюка, 43, 43Б (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), пр-т Курский, 103 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 40, ул. Садовая, 53, ул. Рабочая, 84 (замена кранов холодной воды в квартирах), ул. Люблинская, 20, ул. Нахимова, 21, ул. Белопольское шоссе, 59, ул. Ильинская, 51/1 (замена стояков и труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Лермонтова, 13 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Горького, 28 (установка счетчиков холодной воды в квартире), ул. Леваневского, 26, 14 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Холодногорская, 45, ул. Л. Быкова, 2/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах).