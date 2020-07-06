Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26300

У кого из сумчан сегодня не будет воды?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ковпака, 43, ул. Леси Украинки, 6 (замена кранов холодной воды в квартирах), ул. Р. Атаманюка, 43, 43Б (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), пр-т Курский, 103 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 40, ул. Садовая, 53, ул. Рабочая, 84 (замена кранов холодной воды в квартирах), ул. Люблинская, 20, ул. Нахимова, 21, ул. Белопольское шоссе, 59, ул. Ильинская, 51/1 (замена стояков и труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Лермонтова, 13 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Горького, 28 (установка счетчиков холодной воды в квартире), ул. Леваневского, 26, 14 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Холодногорская, 45, ул. Л. Быкова, 2/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах).

Общество Отключение воды
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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