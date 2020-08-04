Сумчан запрошують на велопробіг до села Кияниці

Велопробіг відбудеться 22 серпня, виїзд о 10:00 від ганку Міського центру дозвілля молоді (вул. Леваневського, буд. 26, 2 оф. крило).

Маршрут: Суми – Кияниця – Суми (кінцева зупинка «Аеропорт»).

Учасники велопробігу повинні бути віком від 18 до 35 років, жити, навчатись чи працювати у Сумах.

Реєстрація та деталі за посиланням: https://forms.gle/PFDrGWR8Zzm9THhv7.

Учасникам, що будуть відібрані, – 19 серпня зателефонують організатори.

З собою обов'язково потрібно мати головний убір. Внесок всіх учасників складає 50 грн. (перекус та вода).

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 066 35 81 952 Ірина.