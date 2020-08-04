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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:024

Сумчан запрошують на велопробіг до села Кияниці

Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан долучитись до велопробігу та побачити красу сумської природи та історичні місця села Кияниця.

Велопробіг відбудеться 22 серпня, виїзд о 10:00 від ганку Міського центру дозвілля молоді (вул. Леваневського, буд. 26, 2 оф. крило).

Маршрут: Суми – Кияниця – Суми (кінцева зупинка «Аеропорт»). 

Учасники велопробігу повинні бути віком від 18 до 35 років, жити, навчатись чи працювати у Сумах. 

Реєстрація та деталі за посиланням: https://forms.gle/PFDrGWR8Zzm9THhv7.

Учасникам, що будуть відібрані, – 19 серпня зателефонують організатори.

З собою обов'язково потрібно мати головний убір. Внесок всіх учасників складає 50 грн. (перекус та вода).

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 066 35 81 952 Ірина.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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