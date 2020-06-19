На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

На тушение направили дежурный караул 36-го Государственного пожарно-спасательного поста.
Прибыв на место вызова пожарные установили, что огонь охватил моторный отсек и салон легковушки. Для тушения пожара применили пенообразующие жидкость. В 21:49 пожар был локализован, а в 22:36 - ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, водитель пытался ликвидировать пожар самостоятельно с помощью огнетушителя, объема которого оказалось недостаточно для такого возгорания, и только после этого он вызвал спасателей.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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