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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

10 августа в 21:39 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного на ул. Матросова в с. Кириковка Великописаривского района.

На тушение направили дежурный караул 36-го Государственного пожарно-спасательного поста.

Прибыв на место вызова пожарные установили, что огонь охватил моторный отсек и салон легковушки. Для тушения пожара применили пенообразующие жидкость. В 21:49 пожар был локализован, а в 22:36 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель пытался ликвидировать пожар самостоятельно с помощью огнетушителя, объема которого оказалось недостаточно для такого возгорания, и только после этого он вызвал спасателей.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар авто
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