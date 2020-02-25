В Путивльском районе из-за ПДД подрались водитель и пешеход Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между пешеходом и водителем автомобиля.

Событие произошло в одном из сел Путивльского района, около девяти вечера. Двое местных жителей, 32-летний водитель легковушки ВАЗ и 28-летний пешеход поссорились из-за несовпадения во взглядах относительно соблюдения правил дорожного движения. В ходе конфликта старший мужчина дважды ударил младшего - рукой в лицо и ногой в нижнюю часть корпуса. Впоследствии врачи констатировали у пострадавшего перелом костей таза.

Сейчас мужчина после оказания медицинской помощи находится дома, под наблюдением местного медика.

Что касается другого участника ссоры, то его действия следователи квалифицировали как причинение средней тяжести телесных повреждений, и открыли уголовное производство в соответствии ч.1 ст 122 УК Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.