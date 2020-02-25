Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06357

В Путивльском районе из-за ПДД подрались водитель и пешеход

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между пешеходом и водителем автомобиля.

Событие произошло в одном из сел Путивльского района, около девяти вечера. Двое местных жителей, 32-летний водитель легковушки ВАЗ и 28-летний пешеход поссорились из-за несовпадения во взглядах относительно соблюдения правил дорожного движения. В ходе конфликта старший мужчина дважды ударил младшего - рукой в лицо и ногой в нижнюю часть корпуса. Впоследствии врачи констатировали у пострадавшего перелом костей таза.

Сейчас мужчина после оказания медицинской помощи находится дома, под наблюдением местного медика.

Что касается другого участника ссоры, то его действия следователи квалифицировали как причинение средней тяжести телесных повреждений, и открыли уголовное производство в соответствии ч.1 ст 122 УК Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нанесение телесных повреждений
view counter

По тематике

В Конотопе объявили подозрение общественному активисту в избиении одного из жителей райцентра
05.06.2020 14:33

В Конотопе объявили подозрение общественному активисту в избиении одного из жителей райцентра

Как выяснили правоохранители, местный 35-летний активист резко отреагировал на сообщения потерпевшего в соцсети. В результате их словесная перепалка закончилась дракой....

Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка
06.04.2020 17:05

Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка

Прокуратура настаивает на принудительных мероприятиях воспитательного характера для малолетнего, который нанес легкие телесные повреждения своему знакомому...

12.03.2020 15:51

На Сумщине замглавы РГА якобы ударил руководителя аппарата администрации

По имеющейся информации, заместитель главы Шосткинской РГА якобы ударил руководительницу аппарата райгосадминистрации, вытолкнул ее из кабинета и угрожал…...

Полиция Сумщины через неделю обратила внимание на драку в путивльской школе
05.03.2020 16:42

Полиция Сумщины через неделю обратила внимание на драку в путивльской школе

Полиции выясняет причины и обстоятельства драки, произошедшей в одном из путивльских учебных заведений....

Обвиняемому в изнасиловании сумчанки готовят дополнительное обвинение
25.02.2020 13:01

Обвиняемому в изнасиловании сумчанки готовят дополнительное обвинение

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, 5 марта прокуратура планирует вручить Владиславу Кривошею дополнительное обвинение - в нанесении...

Новости

На Сумщине плюс 3 случая коронавируса, один летальный
Сегодня 09:58
Как будут ехать сумские маршрутки в объезд перекрестка Харьковская- СКД
Вчера 14:42
Тростянчанин стал бронзовым призером соревнований по лыжероллерам
Сегодня 12:00
В Сумах полиция разыскивает псевдоврача, который выманил у пенсионерки тысячу евро
Сегодня 11:39
В Путивльском районе из-за ПДД подрались водитель и пешеход
Сегодня 11:06
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 10:34
У кого из сумчан сегодня не будет воды?
Сегодня 10:26
Внимание! Синоптики предупреждают сумчан о грозах
Сегодня 10:21
Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жительницы Шостки 10 тысяч гривен
Сегодня 10:16
У Сумах пройде забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України»
Сегодня 09:05
В Сумах подумают над ремонтом фонтанов на Харьковской
Сегодня 08:34
Фотографів Сумщини запрошують взяти участь у міжнародному конкурсі
Сегодня 08:01
view counter

Статьи

Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
Вчера 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
Вчера 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.