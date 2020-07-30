В Сумах полиция разыскивает псевдоврача, который выманил у пенсионерки тысячу евро

Правоохранителям 81-летняя потерпевшая рассказала, что несколько часов назад к ней на стационарный телефон позвонил якобы врач и сообщил, что ее зять срочно нуждается в операции, поскольку попал в дорожно-транспортное аварию. Собеседник настолько напугал старушку, что она поверила, и передала собранные дома деньги присланному «курьеру».
Впоследствии она догадалась перезвонить дочери, чтобы узнать о состоянии здоровья ее мужа. И только тогда поняла, что имела дело с мошенниками.
В полиции по факту мошенничества открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.
Правоохранители обращаются к гражданам с призывом не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись. А если возникает необходимость помочь кому-то финансово - обсуждать детали таких помощи лично, и желательно в присутствии третьего лица сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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