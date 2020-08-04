З початку року послугами Сумської обласної служби зайнятості скористались 57,5 тис осіб Статус безробітного мали близько 38 тис осіб. Працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 10,8 тис шукачів роботи (з них 8,5 тис зареєстровані безробітні). Середня тривалість пошуку роботи складає 124 дні.

Професійне навчання проходили близько 2 тис осіб. Рівень працевлаштування після проходження навчання складає 82,4%. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 1,4 тис осіб. Протягом 7 місяців до Сумської обласної служби зайнятості звернулось 3,8 тис роботодавців, які надали для укомплектування понад 15 тис вакансій. Станом на 1 серпня: - отримували послуги служби зайнятості — 38,1 тис осіб; - мали статус безробітного — 20,9 тис осіб; - укомплектовано майже 10 тис вакансій; - кількість актуальних вакансій — 1,6 тис одиниць.