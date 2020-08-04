З початку року послугами Сумської обласної служби зайнятості скористались 57,5 тис осіб

Професійне навчання проходили близько 2 тис осіб. Рівень працевлаштування після проходження навчання складає 82,4%.
Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 1,4 тис осіб.
Протягом 7 місяців до Сумської обласної служби зайнятості звернулось 3,8 тис роботодавців, які надали для укомплектування понад 15 тис вакансій.
Станом на 1 серпня:
- отримували послуги служби зайнятості — 38,1 тис осіб;
- мали статус безробітного — 20,9 тис осіб;
- укомплектовано майже 10 тис вакансій;
- кількість актуальних вакансій — 1,6 тис одиниць.