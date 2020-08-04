На Сумщине взяли под стражу серийных домушников По ходатайству Глуховского отдела Шосткинской местной прокуратуры взяли под стражу двух серийных воров, которые обворовывали квартиры глуховчан.

Установлено, что мужчины в ночное время, в отсутствие хозяев, проникали в их дома, откуда выносили все ценные вещи, в основном бытовые приборы. В настоящее время им инкриминируется хищение чужого имущества из двух домов, однако проверяется их причастность еще к четырем подобным кражам.

Задержать воров удалось при попытке реализовать похищенные вещи. Одному из задержанных - 42 года, а другому - 39 лет. До этого они уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.