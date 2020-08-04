В Сумах спасли мужчину, которому стало плохо во время купания (видео) 10 августа в 20:25 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи на озере Чеха в г. Сумы.

Звонила обеспокоенная женщина, мужу которой на середине озера стало плохо, и он не смог добраться до берега. На место происшествия было направлено отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова было установлено, что до приезда спасателей один из отдыхающих нырнул за пострадавшим, 1970 года рождения, и с середины озера доставлял его к берегу и держал над водой. Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с помощью надувной лодки транспортировали пострадавшего последние 80 метров и оказали первую необходимую домедицинскую помощь, а его «ангел-хранитель» до берега добрался своими силами.

Всего в спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава.

Спасатели благодарны неравнодушному сумчанину, благодаря которому удалось предотвратить трагедию на водоеме, и в очередной раз призывают граждан не заплывать слишком далеко от берега, не плавать в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах, не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки, в любом случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.