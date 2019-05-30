На Сумщину едет спикер ВРУ Разумков 13 августа глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осуществит рабочую поездку в Сумскую область.

Здесь он ознакомится с работой Сумского областного центра службы крови. А также посетит акционерное общество «Технология» в Сумах.

В планах рабочей визита также поездка на агропромышленное общество «Вітчизна» в Конотопском районе, пишет Спецкор.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский за год у власти до Сумщины так и не доехал.