Актриса из Шостки – в числе победителей IX Международного шоу-фестиваля талантов в Болгарии В Болгариии подвели итоги IX Международного шоу-фестиваля талантов “ZaГрай entertainment fest лето-2020”.

В конкурсе приняла участие солистка Народного НСТЭМ «СпецСмех» Шосткинского химико-технологического колледжа им. И.Н. Кожедуба Серафима Бондарец (руководитель – Геннадий Филон). Серафима также – культорганизатор Общества помощи людям с инвалидностью «Турбота», руководитель инклюзивной театральной студии «Калейдоскоп» и актриса Шосткинского народного театра.

На фестиваль жительница Шостки представила произведение Кобзаря Тараса Шевченко “Титарівна”. Выступление покорило жюри. Серафиму Бондарец удостоили первого места в разговорном жанре Международного фестиваля. А Геннадия Филон – благодарности за активную профессиональную деятельность с одаренными детьми, содействию формирования новой творческой элиты на Международном уровне, пишет Шостка.инфо.