В среду в центральной части Шостки полдня не будет воды

Об этом информирует «Водоканал».
Воды не будет по ул. Знаменской, ул. Черниговской (дома № 2, 4, 6, 8 ), ул. Мира (дома № 12, 14), ул. Кожедуба, Садовом бульваре (дома № 5, 8, 9, 10, 12).
«Адміністрація КП ВУВКГ «Водоканал» просить вибачення за причинені незручності», – говорится в сообщении, пи шет Шостка.инфо.
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
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