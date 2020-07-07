В среду в центральной части Шостки полдня не будет воды В связи с ремонтными работами 12 августа с 08.00 до 12.00 в части города будет отключено водоснабжение.

Об этом информирует «Водоканал». Воды не будет по ул. Знаменской, ул. Черниговской (дома № 2, 4, 6, 8 ), ул. Мира (дома № 12, 14), ул. Кожедуба, Садовом бульваре (дома № 5, 8, 9, 10, 12). «Адміністрація КП ВУВКГ «Водоканал» просить вибачення за причинені незручності», – говорится в сообщении, пи шет Шостка.инфо.