Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості нагороджено золотою медаллю Упродовж 4–6 серпня в Київському палаці спорту проходила одинадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2020» та виставка освіти за кордоном «World Edu».

На заході традиційно були представлені заклади середньої, професійно-технічної та вищої освіти, наукові установи, виробники та постачальники засобів навчання, асоціації, видавництва, освітні портали.

Учасниками виставки вже вкотре стали центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, цього року – Луганський, Дніпропетровський та Сумський ЦПТО ДСЗ.

Приємно відзначити, що золоту медаль у номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальний, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти» отримав Сумський ЦПТО, а його керівник Михайло Гузь – Почесну грамоту за щорічну активну участь у роботі виставки.

На виставковому стенді навчального закладу були представлені досягнення навчального закладу та проведено майстер-клас «Використання в навчальному процесі сучасних оптичних приладів та діджиталізація зображень при підготовці бджолярів 3-го розряду».

Гостям та учасникам виставки до смаку прийшлися продукти бджільництва, якими сумчани щедро пригощали, з навчальної пасіки відділення ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ», що розташована в садибі В.Ющенка в с.Хоружівка.