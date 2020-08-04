На Ахтырщине участковый поймал кладбищенского вандала Чтобы заработать денег, вор вынес и сдал в металлолом металлическую арматуру из-под могильной плиты.

В ходе отработки своего участка участковый Ахтырского отдела полиции выявил факт надругательства над могилой. На одном из захоронений был поврежден памятник, а из-под надгробной плиты исчезла металлическая арматура.

Он опросил местных жителей и проверил на причастность к совершенному преступлению лиц, которые могли решиться на подобный поступок. И во время этой проверки в поле зрения участкового попал 33-летний житель соседнего района.

«Подозреваемый в своем недавнем прошлом уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления, - комментирует ситуацию Олег Юрко, и.о. начальника Ахтырского отдела полиции. - В последнее время мужчина нигде не работает, поэтому, по его словам, таким образом хотел «улучшить» свое материальное положение. Своей вины он не отрицает, объясняя поступок безработицей, отсутствием денег и желанием выпить».

Как установили следователи, похищенный металл злоумышленник сразу сдал в один из металлоприемных пунктов за 100 грн, а полученные средства пропил.

Правоохранители разыскали и изъяли демонтированные с захоронения детали, и после завершения всех следственных действий вернут их родственникам умершего.

По факту преступления следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.