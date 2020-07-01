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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52557

В Сумах задержали двух разбойников

Полиция Сум по подозрению в совершении разбойного нападения задержала двух жителей областного центра

О нападении на спецлинию полиции сообщил сам 48-летний пострадавший. На место происшествия немедленно прибыли руководители ГУНП области, Сумского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили: после совместного распития спиртных напитков двое мужчин подстерегли заявителя и напали на него в подъезде дома. Тот сначала вырвался и забежал в свою квартиру, но закрыться не успел - злоумышленники ворвались в помещение и снова стали его избивать. Затем, пока он приходил в себя, вынесли из комнаты телевизор и забрали около пяти тысяч гривен.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями оба нападавших задержаны, - комментирует ситуацию Евгений Кошелев, вр.и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Мужчинам 26 и 29 лет, оба проживают в этом же доме. Старший из них ранее уже имел судимости. Следователи квалифицировали действия злоумышленников как разбойное нападение и открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 187 УК, и решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей».

Сейчас досудебное расследование продолжается. Нападавшим грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
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