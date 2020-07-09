На Сумщине провели дополнительную сессию ВНО-2020 В период с 28 июля по 7 августа состоялась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания.

Для участия в ней в Сумской области зарегистрировалось 104 участника, которые не зарегистрировались для прохождения внешнего независимого оценивания во время основного периода регистрации из-за карантинных мер, и те, кто не явился на основную сессию по уважительным причинам.

Тестирование по математике, английскому языку, украинскому языку и литературе, биологии, истории Украины, географии было проведено в г. Сумы на базе Сумского национального аграрного университета.

На пункте дежурили медицинские работники; охрану общественного порядка осуществляли работники Национальной полиции.

Участников, которых не допущено к тестированию вследствие повышенной температуры (более 37,2 ℃) и признаков респираторной болезни, из-за опоздания или отсутствия документов не было.

Апелляции на условия проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отсутствуют.