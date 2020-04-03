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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18549

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум

Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской.

Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Дмитрий Тищенко.

«Знаете что убивает желание изменять город? Это когда ты 2 года высаживаешь клумбу в центре города, удобряешь, поливаешь, привозишь 3-5 летние саженцы, а в один день все 40 кустов зачищают под ноль коммунальщики со словами «нам сказали - мы сделали».

Просто конченные люди: и бездумные исполнители приказов, и те, кто их генерирует. Саня Мороз, верю, высадишь еще не одну, и люди будут это ценить. Желаю сил. Вселенная расставит все по местам», - написал он.

Общество Вандализм Дырища ЖКХ Зеленстрой
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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