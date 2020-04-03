Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской.

Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Дмитрий Тищенко.

«Знаете что убивает желание изменять город? Это когда ты 2 года высаживаешь клумбу в центре города, удобряешь, поливаешь, привозишь 3-5 летние саженцы, а в один день все 40 кустов зачищают под ноль коммунальщики со словами «нам сказали - мы сделали».

Просто конченные люди: и бездумные исполнители приказов, и те, кто их генерирует. Саня Мороз, верю, высадишь еще не одну, и люди будут это ценить. Желаю сил. Вселенная расставит все по местам», - написал он.