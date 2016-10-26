На Сумщине бывшего военного подозревают в сепаратизме Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении бывшему военному, который в социальной сети агитировал за присоединение части Украины в состав Российской Федерации (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, мужчина после отставки пренебрег присягой и с марта 2020 года агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий с целью отделения от Украины ее юго-восточной части.

По результатам обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемого являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины, соединенные с разжиганием национальной вражды, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.