На Сумщине бывшего военного подозревают в сепаратизме

По данным следствия, мужчина после отставки пренебрег присягой и с марта 2020 года агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий с целью отделения от Украины ее юго-восточной части.
По результатам обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемого являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины, соединенные с разжиганием национальной вражды, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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