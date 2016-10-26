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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37280

На Сумщине бывшего военного подозревают в сепаратизме

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении бывшему военному, который в социальной сети агитировал за присоединение части Украины в состав Российской Федерации (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, мужчина после отставки пренебрег присягой и с марта 2020 года агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий с целью отделения от Украины ее юго-восточной части.

По результатам обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемого являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины, соединенные с разжиганием национальной вражды, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Сепаратизм
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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