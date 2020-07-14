Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 13-15 °С тепла, днем - 19-21 °С.
До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Украинский гидрометцентр составил прогноз погоды на август....
В ближайшие дни на Сумщине ожидается преимущественно сухая, теплая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...