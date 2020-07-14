Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 12 августа, в Сумах будет прохладно.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 13-15 °С тепла, днем - 19-21 °С.