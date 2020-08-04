В Бурынской ОТГ появится модернизированный ЦПАУ 11 августа в облгосадминистрации был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бурынской ОТГ, Сумской ОГА и Программой ЕС «U-LEAD с Европой» по капитальному ремонту помещения Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).

Планируется, что в модернизированном энергоэффективном здании появятся 13 обустроенных рабочих мест, где будут предоставляться более 150 услуг, включая регистрацию места проживания, бизнеса, недвижимости, актов гражданского состояния, услуг социального характера, пенсионных и прочих, которые необходимы для более 14 тысяч жителей громады. Также в ЦНАП будет предусмотрено место для самообслуживания посетителей.Капитальный ремонт завершится до конца октября текущего года, а для посетителей ЦНАП откроет двери в феврале 2021 года. Стоимость ремонтных работ - более 3,7 млн. грн, из которых 55% финансирует громада. Ремонт будет сделан с использованием современных технологий и решений: энергоэффективные оконные системы, утепление фасада и потолка, централизованная система вентиляции и кондиционирования. Дизайн помещения разработан украинскими экспертами. В ЦНАП предусмотрены необходимые условия для лиц с инвалидностью, он оборудован пандусом, пеленальным столиком и детским уголком. Также Программа «U-LEAD с Европой» обеспечит ЦНАП мебелью, техникой, программным обеспечением, электронной системой управления очередью, и предоставит и поддержку в создании удаленного рабочего места. Все сотрудники ЦНАП пройдут обучение, разработанное экспертами Программы «U-LEAD с Европой».

Справка

«U-LEAD с Европой» является международной программой, которая финансируется ЕС и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией. 18 громад Сумской области получают поддержку программы «U-LEAD с Европой» по созданию и модернизации ЦНАП.