В Сумах провели чемпионат города по плаванию на открытой воде 8-9 августа в Сумах на озере Чеха провели чемпионат города по плаванию на открытой воде.

В соревнованиях приняли участие воспитанники КДЮСШ № 1, КДЮСШ «Динамо» и ФСО «Динамо» 2005-2013 г.р. и несколько ветеранов. В своих возрастных группах на различных дистанциях победили: Арина Дика, Юлия Конященкова, Прохор Редька, Савелий Загорулько - 3, Яков Васюк, Дарья Сушко, Анна Безмен, Мария Кравченко, Арсений Васильцов, Михаил Дедов, Кирилл Ворона, Вика Коваленко, София Вольвач, Екатерина Кравченко, Матвей Клименко, Михаил Ивахник, Полина Чередниченко, Егор Готвянский, Кирилл Коломиець, Дарья Василенко - 2, Илья Радченко – 2.