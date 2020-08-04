Завтра в Сумах откроют Харьковскую полностью. Разметки пока не будет Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

«Уважаемые сумчане! Сегодня наше предприятие КП «Шляхрембуд», закончило укладку верхнего слоя асфальтобетона марки ЩМА по ул. Харьковская (на участке от перекрестка Лушпы/Прокофьева до остановки ул. СКД).

Чтобы не создавать дополнительных проблем для горожан нашего города, нами было принято решение, открыть движение для транспортных средств. Да, наше предприятие КП «Шляхрембуд» в течении 3-х дней, будет обустраивать съезды на перекрестках, но основное это - ОТСУТСТВИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ПЛАСТИКОВОЙ), которую можно, а если быть более точнее, рекомендуется наносить через 10-20 дней после укладки асфальтобетона.

Мы уже начали наносить ее в районе второго участка дороги, это «Химпром», но пока, пожалуйста, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ и пользуйтесь дорожными знаками, в особенности знаками приоритета. Светофорные объекты также будут включены!!», - написал он.