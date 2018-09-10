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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Почти 126 тонн опасных отходов хранятся на одном из предприятий Глухова

В г. Глухов на территории ЗАО «Глуховский завод «Электропанель» много лет хранятся опасные отходы гальванического производства - шлам гальванический, который годами образовывался в процессе производственной деятельности гальванического цеха завода.

По имеющейся у Госэкоинспекции информации, цех уже длительное время (более 10 лет) не работает, технологическое оборудование демонтировано и вывезено. А опасные отходы в количестве 125,718 тонн продолжают храниться на территории предприятия.

Эта информация подтвердилась при проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды ЗАО «Глуховский завод «Электропанель». В марте экоинспекторами было установлено, что руководство завода не приняло никаких мер для передачи опасных отходов шлама гальванического специализированному предприятию - лицензиату для дальнейшего их обезвреживания. По результатам проведенного мероприятия контроля инспекцией было выдано предписание по обеспечению руководством завода заключения договора со специализированным предприятием на передачу на обезвреживание опасных отходов гальванического шлама, обеспечение своевременной передачи этих отходов в соответствии с условиями договора и недопущения дальнейшего хранения шлама гальванического на территории предприятия при отсутствии лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Кроме того, ответственных лиц было привлечено к административной ответственности, согласно действующему законодательству.

Однако внеплановая проверка по контролю выполнения предписания, проведенная инспекцией в июле-августе текущего года, показала, что в установленные предписанием сроки предприятием не обеспечена передача на обезвреживание опасных отходов гальванического шлама. Также договор со специализированным предприятием на передачу опасных отходов не заключен, что свидетельствует об игнорировании руководством ЗАО «Глуховский завод «Электропанель» требований инспекции. За невыполнение законных распоряжений должностных лиц Государственной экологической инспекции в Сумской области, руководство предприятия привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 188-5 КУоАП, и предоставлено новое предписание.

Поскольку установленный законодательством размер штрафных санкций за невыполнение предписания - мизерный, остается только надеяться на неравнодушие руководства предприятия и ответственное отношение к решению вопроса скорейшей утилизации гальванического шлама. Ведь длительное хранение больших объемов опасных отходов на территории населенного пункта создает высокую потенциальную опасность, как для окружающей среды, так и для здоровья населения.

Право Опасные отходы
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