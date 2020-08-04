С безмасочниками в сумских маршрутках будут бороться объявлениями

От перевозчиков требуется в полном объеме обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками и дезинфицирующими средствами для рук; постоянно (не менее двух раз в день) проводить дезинфекцию салонов транспортных средств; осуществлять контроль за использованием средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, пассажирами во время перевозки, в том числе изготовленных самостоятельно.
Кроме этого, перевозчики срочно разместить на входе к автобусам (первые и вторые двери) объявление «Вход без маски - запрещен» и «Нахождение в салоне во время поездки без защитной маски запрещено. Штраф 17000 грн».