В Сумах под колеса авто попал 14-летний велосипедист

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, поворачивая с проспекта Лушпы на улицу Харьковскую на зеленый свет светофора, не смогла вовремя отреагировать на мальчика, который на велосипеде внезапно выехал на пешеходный переход и на зеленый свет», - говорит Олег Сологуб, представитель патрульной полиции Сумщины.
Ребенка доставили в больницу. По предварительной информации, у парня легкие телесные повреждения, пишет СТС.
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