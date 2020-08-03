В Сумах под колеса авто попал 14-летний велосипедист 11 августа, в 19:36, в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал парень 2006 года рождения.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, поворачивая с проспекта Лушпы на улицу Харьковскую на зеленый свет светофора, не смогла вовремя отреагировать на мальчика, который на велосипеде внезапно выехал на пешеходный переход и на зеленый свет», - говорит Олег Сологуб, представитель патрульной полиции Сумщины.

Ребенка доставили в больницу. По предварительной информации, у парня легкие телесные повреждения, пишет СТС.