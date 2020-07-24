Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41280

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба

Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі.

23 серпня о 20:00 в міському парку ім. Кожедуба на території «Зеленого театру» (літня естрада) щепкінці зіграють виставу «Де я залишусь».

Британський режисер Джек Кловер разом із Анастасією Косодій та молодими артистами театру Щепкіна написали п'єсу про Суми, про те що значить дім для кожного з нас.

Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду. Квитки можна придбати в касі театру ім. Щепкіна.

Фото
Досуг Анонс Спектакль
view counter

По тематике

Как на Шосткинщине отметят 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша
03.08.2020 17:59

Как на Шосткинщине отметят 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша

Как сообщает начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, к 201-й годовщине со дня рождения Пантелеймона Кулиша на Шосткинщине планируется ряд...

У Сумах відкриється виставка «Арвест»
30.07.2020 08:02

У Сумах відкриється виставка «Арвест»

У п’ятницю, 31 липня, у BureauArt (Воскресенська, 8А) відкриється виставка живопису Еріка Айрапетяна «Арвест»....

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня
28.07.2020 09:01

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня

Бігуни та бігунки раді повідомити вам гарну новину, #СумиЗаБіг2020 точно відбудеться у живому форматі!...

Сумчан запрошують на блог-кафе
27.07.2020 09:31

Сумчан запрошують на блог-кафе

Через карантин багато хто втратив роботу. Можливо, ви - серед них. Але пошуки нової роботи можуть закінчитись трагедією, якщо ви...

Сумчан запрошують на блог-кафе
24.07.2020 08:02

Сумчан запрошують на блог-кафе

Через карантин багато хто втратив роботу. Можливо, ви - серед них. Але пошуки нової роботи можуть закінчитись трагедією, якщо ви...

Новости

На Сумщине 716 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:31
Шосткинские оперативники разыскали и задержали уличного грабителя
Сегодня 13:35
На Сумщине пожарные спасли пасеку
Сегодня 13:32
На Сумщине прокуратура отстояла права детей на защиту
Сегодня 13:23
В Конотопе поселились члены путинской «Единой России» из Крыма
Сегодня 12:59
Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба
Сегодня 12:41
Сумський «Центр догляду за тваринами» запрошує на День відкритих дверей
Сегодня 12:28
Сумчан знову запрошують на мультиспортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»
Сегодня 12:21
Актриса из Шостки – в числе победителей IX Международного шоу-фестиваля талантов в Болгарии
Сегодня 12:03
На Сумщине родные и друзья разыскивают военнослужащего, который после ссоры ушел из дому и не вернулся
Сегодня 11:42
Сумчан запрошують на «Суми За Біг 2020»
Сегодня 11:25
В Конотопе полицейский получил ожог глаз зеленкой
Сегодня 11:13
view counter

Статьи

Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
Вчера 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.