Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба

23 серпня о 20:00 в міському парку ім. Кожедуба на території «Зеленого театру» (літня естрада) щепкінці зіграють виставу «Де я залишусь».
Британський режисер Джек Кловер разом із Анастасією Косодій та молодими артистами театру Щепкіна написали п'єсу про Суми, про те що значить дім для кожного з нас.
Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду. Квитки можна придбати в касі театру ім. Щепкіна.
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