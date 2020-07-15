Прогноз погоды в Сумах: осень близко

13 - 14 августа: без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +17 .. + 22 °С.
15 - 16 августа: без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +18 .. + 23 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Украинский гидрометцентр составил прогноз погоды на август....
В ближайшие дни на Сумщине ожидается преимущественно сухая, теплая погода....