На Сумщині оголошений набір поліцейських офіцерів громади

Анкети на участь у проєкті вже доступні на сайті Національної поліції України. Прийом заявок триватиме до 27 серпня. У конкурсі можуть взяти участь співробітники поліції з досвідом роботи не менше ніж півтора року, вищою освітою та при наявності водійського посвідчення.

Після подачі анкет на кандидатів чекатиме два етапи відбору. Під час першого – будуть проведені тестування за результатами яких оцінюватимуться загальні навички кандидатів, знання законодавства та інтегративність. У ході другого етапу відбудеться співбесіда з спеціальною комісією, до якої входитимуть поліцейські та представники громади.

Майбутніх офіцерів громади, які пройдуть відбір, очікує два з половиною місяці навчання.

Більш детальну інформацію ви зможете знайти на сайті Національної поліції України або за посиланням: https://otg-officer.police.gov.ua/.

Відділ комунікації поліції Сумської області