Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини, пропонуючи високу заробітну плату Останнім часом на ринку праці області спостерігається тенденція до збільшення кількості вакансій, що свідчить про стійку співпрацю служби зайнятості з роботодавцями. Хоча більшість пропозицій роботи з мінімальною заробітною платою, проте є й з високим рівнем оплати праці.

Станом на 11 серпня поточного року в базі даних обласної служби зайнятості налічується 1125 пропозицій роботи. Тож, кого найбільше потребують роботодавці Сумщини, пропонуючи високу заробітну плату: - головний інженер проекту (20 тис. грн), Сумський район, с. Стецьківка; - дорожній робітник. (18 тис. грн), м. Ромни; - архітектор (15 тис. грн), м. Суми; - інженер-конструктор (15 тис. грн), Сумський район, с. Стецьківка; - монтажник систем утеплення будівель (15 тис. грн), м. Суми; - ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття (15 тис. грн), м. Конотоп; - тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (15 тис. грн), Сумський район, Басівка; майстер (15 тис. грн), м. Суми; - оператор верстатів з програмним керуванням (15 тис. грн), м. Суми; - електрогазозварник (13 тис. грн), Роменський район, Плавинище.