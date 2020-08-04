Станом на 11 серпня поточного року в базі даних обласної служби зайнятості налічується 1125 пропозицій роботи.
Тож, кого найбільше потребують роботодавці Сумщини, пропонуючи високу заробітну плату:
- головний інженер проекту (20 тис. грн), Сумський район, с. Стецьківка;
- дорожній робітник. (18 тис. грн), м. Ромни;
- архітектор (15 тис. грн), м. Суми;
- інженер-конструктор (15 тис. грн), Сумський район, с. Стецьківка;
- монтажник систем утеплення будівель (15 тис. грн), м. Суми;
- ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття (15 тис. грн), м. Конотоп;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (15 тис. грн), Сумський район, Басівка;
майстер (15 тис. грн), м. Суми;
- оператор верстатів з програмним керуванням (15 тис. грн), м. Суми;
- електрогазозварник (13 тис. грн), Роменський район, Плавинище.