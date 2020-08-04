Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53664

Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини, пропонуючи високу заробітну плату

Останнім часом на ринку праці області спостерігається тенденція до збільшення кількості вакансій, що свідчить про стійку співпрацю служби зайнятості з роботодавцями. Хоча більшість пропозицій роботи з мінімальною заробітною платою, проте є й з високим рівнем оплати праці.

Станом на 11 серпня поточного року в базі даних обласної служби зайнятості налічується 1125 пропозицій роботи.

Тож, кого найбільше потребують роботодавці Сумщини, пропонуючи високу заробітну плату:

- головний інженер проекту (20 тис. грн), Сумський район, с. Стецьківка;

- дорожній робітник. (18 тис. грн), м. Ромни;

- архітектор (15 тис. грн), м. Суми;

- інженер-конструктор (15 тис. грн), Сумський район, с. Стецьківка;

- монтажник систем утеплення будівель (15 тис. грн), м. Суми;

- ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття (15 тис. грн), м. Конотоп;

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (15 тис. грн), Сумський район, Басівка;

майстер (15 тис. грн), м. Суми;

- оператор верстатів з програмним керуванням (15 тис. грн), м. Суми;

- електрогазозварник (13 тис. грн), Роменський район, Плавинище.

Экономика
view counter

Новости

На Сумщине 716 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:31
Сумський «Центр догляду за тваринами» запрошує на День відкритих дверей
Сегодня 12:28
Сумчан знову запрошують на мультиспортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»
Сегодня 12:21
Актриса из Шостки – в числе победителей IX Международного шоу-фестиваля талантов в Болгарии
Сегодня 12:03
На Сумщине родные и друзья разыскивают военнослужащего, который после ссоры ушел из дому и не вернулся
Сегодня 11:42
Сумчан запрошують на «Суми За Біг 2020»
Сегодня 11:25
В Конотопе полицейский получил ожог глаз зеленкой
Сегодня 11:13
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини, пропонуючи високу заробітну плату
Сегодня 10:53
В Бурынской ОТГ появится модернизированный ЦПАУ
Сегодня 10:46
В Тростянце отремонтируют спортзал за 400 тысяч
Сегодня 10:07
В Сумах под колеса авто попал 14-летний велосипедист
Сегодня 09:57
С безмасочниками в сумских маршрутках будут бороться объявлениями
Сегодня 09:53
view counter

Статьи

Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
Вчера 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.