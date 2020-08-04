«Зеленстрой» обманул своих потребителей на 1,4 миллиона? В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступила жалоба от жительницы г. Глухов о нарушении действующего законодательства во время и после формирования тарифа на вывоз и захоронение мусора ООО «Зеленстрой» в Глухове.

Оказывается, при формировании тарифа на вывоз ТБО ООО заложил в него стоимость за аренду техники, а при фактическом предоставлении услуг данная техника предоставлялась бесплатно, в результате чего сумма убытков для потребителей может составлять 1,4 млн. грн. в расчете на год. Поэтому в июле была проведена внеплановая проверка ООО. Однако руководство ООО «Зеленстрой», закрывшись в помещении, но не отвечая на многочисленные телефонные звонки, не допустило должностное лицо Главного управления Госпродпотребслужбы к проверке формирования тарифов на вывоз ТБО в Глухове. Пришлось даже вызывать полицию, которая… зафиксировала факт невозможности проведения проверки.

Попытки руководства ООО «Зеленстрой» таким образом избежать проверки и скрыть нарушения инспекторы объясняют тем, что проверки других контролирующих органов выявили значительные нарушения в деятельности указанного предприятия. Так, например, по результатам внеплановой проверки Госэкоинспекциией в феврале 2020 года обществу был начислен причиненный ущерб из-за отсутствия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в размере 11 млн. грн., а прокуратура Сумской области по данному факту начала уголовное производство.

Так что противодействие руководства ООО «Зеленстрой» проведению внеплановой проверки может говорить о попытке скрыть возможные факты нарушений при применении тарифа на вывоз и захоронение мусора, в частности необоснованного завышения затрат на 1,4 млн. грн. и соответственно незаконного завладения средствами потребителей, образует состав уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 190, 212 и 364 УК Украины. Учитывая указанное, отделом правового обеспечения соответствующие материалы переданы в прокуратуру, органы Нацполиции Украины и управления финансовых расследований ГФС Украины.